Realizzata nuova area camper e caravan a Pennile di Sotto, 300mila euro di investimenti per Ascoli

Affidati i lavori per la realizzazione della nuova area camper e caravan che sorgerà nel quartiere Pennile di Sotto. Con una somma di 300mila euro il comune di Ascoli provvederà alla realizzazione di una zona attrezzata ad accogliere un determinato genere di turismo. Tutto rientra nel programma ‘Cis aree sisma’ al quale l’Arengo aveva risposto come ente capofila attraverso il progetto Gaba (Grande anello dei borghi ascolani) per un importo complessivo di 1.365.000 euro che vedrà coinvolti anche i comuni di Venarotta (103mila), Roccafluvione (178mila), Acquasanta (153mila) e Comunanza (328mila). Dalla somma totale 100mila saranno utilizzati per il perfezionamento della segnaletica. Per quanto riguarda il comune di Ascoli le risorse complessivamente a disposizione saranno 473mila: area campercamping e chiosco servizi bike Pennile di Sotto (300mila); punto noleggio bike, acquisto flotta bike, minivan trasporto bike (100mila); corso formazione per 10-15 guide escursionistiche (30mila); corso formazione accoglienza e ricettività in lingua inglese (3mla); riqualificazione del tratto Lago di Casette con aree sosta e riqualificazione accesso alle sorgenti salmacine (10mila); chiosco servizi bike (20mila); riqualificazione fonte Castel Trosino (10mila). mas.mar.