Reaxing spa, affari con lo sceicco presidente del Paris Saint Germain

Reaxing spa, azienda che opera nel campo delle attrezzature per il training con la sede centrale ad Ascoli, ha sottoscritto un accordo con il fondo del Qatar Legacy Investments che con un aumento di capitale di 5 milioni di euro raddoppia il patrimonio dell’azienda ascolana, acquisisce la quota del 40% in qualità di lead investor insieme al fondatore di Pitch International Paul McGrath e ad di Aser, società leader nel mondo degli investimenti in sport, media e tecnologia. Fra gli investitori figura anche Nasser Al-Khelaïfi proprietario di Legacy Investments LLC, presidente del Fondo Sovrano Qatar Investment, del Paris Saint Germain, del Premier Padel Association e dell’European Club Association. Della compagine fa parte anche Andrea Radrizzani, proprietario di Aser e presidente della Sampdoria. L’interesse di investitori così importanti è scaturito a seguito dell’adozione della tecnologia Reaxing nel miglioramento delle prestazioni e nella prevenzione e recupero dagli infortuni, da parte di campioni di ogni disciplina in più parti del mondo appartenenti a squadre di calcio del calibro di Paris Saint-Germain, Milan, Juventus, Ajax e Liverpool, comitati olimpici (Cina, ad esempio) e federazioni sportive che vanno dalla pallavolo al rugby, centri di High Performance Training come il Med-Ex Ferrari di Maranello o la Mouratoglou Tennis Academy in Costa Azzurra, istituti di fisioterapia e riabilitazione diffusi da New York a Dubai, oltre a notissime catene internazionali di Health Club come Virgin Active e Sports World.

Con 9 brevetti internazionali, gli esclusivi device Reaxing sono i primi dispositivi al mondo che allenano alla reattività, consentendo di ottenere migliori e più rapidi risultati a livello cerebrale, fisicometabolico e di competenza dinamica, un triplice effetto utile non solo nello sport, ma anche nella vita di ogni giorno e di ogni individuo. "Siamo orgogliosi del fatto che tra le migliori aziende al mondo del nostro settore e partner di tale prestigio abbiano scelto noi per affiancarci in un progetto di espansione globale che metta il risultato delle nostre ricerche a servizio di quante più persone possibili" spiega il Ceo di Reaxing, l’ascolano Romolo Angellotti.

Peppe Ercoli