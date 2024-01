Rebus Bambinopoli, il Comune:: "Tornerà a essere valorizzata"

"La Bambinopoli tornerà ad essere valorizzata come merita nel rispetto della sua vocazione storica di area per lo svago e il riposo di bambini e famiglie. Il comune, dopo quattro anni, tornerà a riscuotere un canone di affitto e non dovrà nulla al concessionario uscente per l’immobile che egli ha realizzato. Infine, l’ente risparmierà i 35mila euro già stanziati per i primi interventi di riqualificazione del bene ed altri interventi indispensabili sulla struttura". È con queste parole che l’amministrazione comunale replica all’attacco di Annalisa Marchegiani, Luciana Barlocci e Giorgio De Vecchis sull’iniziativa di rilancio prevista per l’area di viale Buozzi, un tempo dedicata al divertimento dei più piccoli. I tre consiglieri, alcuni giorni fa, avevano chiesto il ritiro in autotutela del bando per la nuova gestione, rimarcando che in base ad esso, sulla superficie in questione, il prossimo concessionario potrà realizzare opere difformi rispetto all’originaria destinazione d’uso. È stato stilato un atto di accordo con il duplice scopo di riconoscere un giusto indennizzo al privato per le strutture da lui realizzate sull’area e ottenere in tempi rapidi il raggiungimento dell’obiettivo di restituire alla pubblica fruizione il bene". L’accordo sostitutivo è stato approvato dalla giunta comunale a novembre 2023, sottoscritto dalle parti il 1° dicembre scorso e il 18 dicembre l’immobile e l’intera area sono stati riconsegnati al comune liberi dalle attrezzature private. "Va ricordato – continua l’amministrazione - che il bando prevede premialità per le proposte di gestione che garantiscano al comune la valorizzazione della struttura e dei luoghi con attività rivolte allo svago e a servizio dei bambini e delle famiglie, il miglior intrattenimento ludico, la promozione del territorio, della città e della cultura locale. Sarà una commissione giudicatrice, composta da dirigenti o funzionari del comune, a valutare nella massima trasparenza le proposte. Inoltre è previsto a carico dell’aggiudicatario il pagamento dell’indennizzo di 30mila euro al precedente concessionario incluso nell’accordo sottoscritto in conformità, si badi bene, al regolamento comunale per la gestione del patrimonio". Il bando, quindi, non verrà ritirato, e la maggioranza andrà avanti per la propria strada.

g.d.m.