Rebus case popolari. Al lavoro di domenica per ultimare 52 alloggi

Operai al lavoro anche di domenica per accelerare i tempi di consegna. Ancora un paio di mesi al massimo e ci siamo. Si entra nella fase conclusiva del completamento dei 52 alloggi di edilizia residenziale pubblica del famoso edificio ‘C’ situato nel quartiere Pennile di Sotto tra largo Campania e via Umbria. Nello specifico si tratta di 36 appartamenti di proprietà del comune di Ascoli ai quali se ne aggiungono 16 dell’Erap Marche. Un’opera del costo complessivo di circa 3,1 milioni di euro (2.194.622 euro finanziati grazie ai fondi ministeriali del contratto di Quartiere 1 ai quali si aggiungono 1.020.125 della legge n. 56093) sulla quale da tempo Arengo ed Erap stavano cercando di trovare la definizione.

La realizzazione degli stessi consentirà di rispondere in maniera importante alle tante domande avanzate da parte delle famiglie in difficoltà, e che ancora non erano riuscite ad essere soddisfatte. Nei mesi scorsi l’amministrazione era arrivata ad assegnare tutte le case popolari, in quel momento disponibili, senza però riuscire a coprire le oltre quattrocento richieste, di cui poi quasi trecento ammesse a nuova graduatoria. Uno scenario preoccupante che però adesso potrebbe riuscire a vedere la luce dopo vari momenti di stallo susseguiti nel corso degli ultimi anni. L’ultimazione degli stessi e l’assegnazione alle famiglie consentirà inoltre di riqualificare una zona della città in passato divenuta spesso preda di occupazioni abusive e degrado urbano. Nel frattempo il prossimo 30 ottobre scadranno i termini previsti per avanzare la richiesta di assegnazione delle 10 dimore di edilizia agevolata sempre dell’Erap. Una disponibilità di alloggi per i quali sono previsti canoni calmierati (si va da 292,96 a 337,96 euro in base ai metri quadrati dell’abitazione) e rientranti nella cosiddetta fascia grigia, ovvero quella che abbraccia le famiglie che non hanno accesso agli appartamenti popolari, ma comunque non rientrante nella fascia di redditi alta. Agli stessi potranno accedere coloro che hanno un Isee compreso tra 13.617 e 39.701,19 euro. Nello stilare la graduatoria, che avrà validità per un lasso di tempo di 3 anni, sarà inoltre dato un punteggio maggiore se nel nucleo è presente almeno un componente che vive in condizioni di disabilità. Infine a completare il quadro complessivo andranno ad aggiungersi i 27 alloggi che il comune ha intenzione di realizzare a Monticelli. Una stretta volta a tendere la mano a chi si trova in situazioni di bisogno.

Massimiliano Mariotti