Rebus maggioranza, tra appoggi mancati e regionali in arrivo

Mi nomina, non mi nomina: quale che sia il nome dell’aspirante assessore ai lavori pubblici, una cosa è certa: la margheritina in mano a Spazzafumo ha perso quasi tutti i petali. È questa la netta impressione a margine dell’incontro fra il sindaco e i referenti di Viva San Benedetto, andato in scena due sere fa. Tema: soluzione della crisi politica. Svolgimento: il primo cittadino si prende qualche altro giorno per decidere, poi si vedrà.

Nel frattempo una novità c’è: la lista rivendica un posto in giunta, ma l’ipotesi Silvestri parrebbe del tutto tramontata: fra i nomi che ora circolano ci sono quelli di Luigi De Scrilli e Pierfrancesco Morganti. Ormai però Viva non sembra più intenzionata a tergiversare, anche perché di incontri ce ne sono stati diversi e le regionali si avvicinano sempre di più. Si è detto, infatti, che Spazzafumo potrebbe decidere anche dopo le elezioni del 28 e 29 settembre.

A quel punto però ci si potrebbe attendere anche la mossa del Centro Civico che, come si dice da settimane, avrebbe l’occasione di staccare la spina. Quali altre possibilità ha Spazzafumo? Forza Italia non farà da stampella. L’unica possibilità, in tal senso, proverrebbe dal gruppo misto, e nello specifico da Luciana Barlocci e Annalisa Marchegiani, anche se la prima si è candidata alle regionali con Ricci, mentre Forza Italia sostiene Acquaroli.

Peraltro se Barlocci entrasse ad Ancona al suo posto avrebbe diritto Libera: tolto Rosetti – che è presidente di Picenambiente – c’è Mariella Balloni. E a quel punto Spazzafumo potrebbe giocare tutt’altra partita.