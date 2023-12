Rebus Montepulciano. La palla passa al ministro

Dopo l’audizione alla commissione agricoltura del presidente del Consorzio vini piceni, Giorgio Savini e dei produttori di vino Montepulciano delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Umbria ci si appresta ad affrontare il 2024 con un pizzico di ottimismo in più. "Stiamo seguendo l’iter – ha commentato ieri Savini –. Di chiacchiere ne sono state fatte tante, ma la procedura è questa. Ora il presidente della commissione relazionerà al ministro Lollobrigida e verranno valutate le nostre opposizioni all’art. 44 della Legge sul Testo Unico ‘Vite e vino’ che riammetterebbero l’utilizzo dei vitigni che fanno parte integrante di un vino dop tra cui il Montepulciano. Confidiamo nel buonsenso di tutti". L’onorevole Carloni, presidente della commissione agricoltura della Camera , ha mostrato una certa apertura alle contestazioni che arrivano dalle Regioni esterne all’Abruzzo: "Dobbiamo essere molto prudenti perché ci sono disciplinari antichissimi e che avevano ben prima le loro tutele. Il Montepulciano d’Abruzzo è un vitigno usato in molte regioni e credo che oltre al rispetto dovuto all’Abruzzo si debba anche considerare la trasparenza sui prodotti che alcuni vini hanno sempre avuto". Anche il presidente dell’Istituto marchigiano di tutela vini (Imt), Michele Bernetti, è intervenuto all’audizione: "Sarebbe scorretto se ogni territorio si riservasse un vitigno, impedendo agli altri produttori una comunicazione trasparente nei confronti dei consumatori. Lo è ancora di più per un vitigno come il Montepulciano, che in Italia conta 35mila ettari coltivati di cui 2.900 solo nelle Marche". Infine anche l’assessore regionale Andrea Maria Antonini: "Non è opportuno riservare l’uso del nome in esclusiva ad alcuni produttori – ha dichiarato – bensì occorre tutelare l’area geografica, in quanto il Montepulciano, non appartiene a nessuna regione".

Valerio Rosa