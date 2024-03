Rebus salvataggio in mare. Scartata l’ipotesi ’elioterapia’

Il salvataggio in mare durante la stagione estiva continua a rappresentare un rebus: l’idea di non garantire il servizio durante i periodi di ‘elioterapia’ potrebbe non risultare attuabile. Si complica la situazione per i balneari: questi potranno intervenire solo dopo gli incontri tra i tecnici della regione Marche e la Capitaneria di porto, che in questi giorni stanno valutando le rispettive competenze sulla questione. Secondo una recente ricostruzione di chi gestisce gli chalet, l’Autorità portuale potrebbe dettare disposizioni solo sulla modalità del servizio di salvataggio, mentre la durata sarebbe appannaggio della regione e dell’apposito regolamento risalente al 2004. Per i balneari, in bassa stagione, il servizio non dovrebbe essere necessariamente mantenuto: l’assenza dei bagnini, in tal senso, verrebbe segnalata da appositi cartelli. Il problema è che anche in bassa stagione la temperatura mite può invitare i turisti a tuffarsi in acqua, e in caso di emergenza, a quel punto, non ci sarebbe nessuno a monitorare la costa e in grado di intervenire.

È per questo che l’ipotesi dell’elioterapia dovrebbe essere scartata. L’alternativa in esame prevede, invece, che il servizio venga mantenuto dal primo all’ultimo giorno della stagione balneare, e quindi potenzialmente da maggio a ottobre, ma con una diversa dislocazione delle torrette e un minore impiego del personale. I manufatti mobili verrebbero posizionati a maggiore distanza l’uno dall’altro, così da garantire il servizio senza gravare troppo sugli stabilimenti. La quadra per il momento non è ancora stata trovata, neanche sul periodo della stagione balneare, ma l’assessore regionale Antonini sta cercando di mettere insieme le istanze delle varie Capitanerie a quelle esposte dalle associazioni di categoria. Una volta stabilito uno schema fra Palazzo Raffaello e Autorità portuale, verrà programmato un nuovo incontro con il comune e la categoria, in modo da elaborare la versione definitiva dell’‘accordo’. L’obiettivo è evitare che si ripeta quanto avvenuto l’estate scorsa, quando vennero elevati verbali nei confronti di alcuni chalet che non avevano mantenuto il servizio di salvataggio durante il prolungamento della stagione turistica. Una situazione che, come per il caso ombrelloni dell’anno prima, non ha certamente giovato alla riviera in termini di immagine. Il clima resta teso, anche per i recenti sviluppi sul tema della Bolkestein, anche se il comune ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 tutte le concessioni sul lungomare di San Benedetto.

