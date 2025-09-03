Rebus sicurezza, nuovo incontro per Ponterotto

I residenti del Ponterotto si sono riunita lunedì sera sera per affrontare insieme alle istituzioni le problematiche legate alla presenza della Caritas e al tema della sicurezza urbana. All’incontro hanno preso parte il consigliere di opposizione Lorenzo Marinangeli, l’assessore ai servizi sociali Andrea Sanguigni, l’assessore alla polizia locale Lorenzo Vesperini, i rappresentanti del Comitato di Quartiere Ponterotto, oltre a numerosi residenti. Durante il dibattito sono stati affrontati i nodi legati alla gestione della struttura Caritas di zona. Presente all’incontro anche il direttore della Caritas don Gianni Croci. I cittadini hanno manifestato la necessità di un maggiore dialogo con i responsabili, sottolineando che le richieste di confronto avanzate finora non hanno trovato riscontro. Nel corso della serata non sono mancati momenti di tensione, dovuti al malcontento diffuso per alcune situazioni vissute quotidianamente nella piazza. Gli abitanti hanno ribadito il bisogno di più sicurezza e decoro. L’incontro è stato svolto anche in vista della riunione della commissione sicurezza prevista per il 5 settembre. "Nel corso dell’incontro – ha spiegato l’assessore alla polizia locale sambenedettese Lorenzo Vesperini – sono stati affrontati temi noti riguardanti la sicurezza nel quartiere. In qualità di assessore alla polizia locale, ho ribadito il nostro impegno, che abbiamo portato avanti attraverso l’installazione di nuova illuminazione, la prossima istallazione sistemi di videosorveglianza e il passaggio regolare delle pattuglie durante l’arco della giornata".