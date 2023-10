Rebus sicurezza sul lavoro. Braccio incastrato nella macchina: "Solidarietà alla dipendente"

"La sicurezza di lavoratori e lavoratrici deve essere la priorità assoluta per tutti, sempre". Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Ascoli prendono posizione dopo l’incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì presso la sede di via Pomezia a Porto d’Ascoli del Consorzio Cooperativo Promarche, un’organizzazione di produttori ortofrutticoli marchigiani che, da diversi decenni, gestisce un complesso agro-industriale attivo nella produzione dei vegetali surgelati. Nel sinistro è rimasta seriamente ferita una donna ascolana di 48 anni il cui braccio è rimasto incastrato nel macchinario al quale stava lavorando. L’operaia è stata trasferita in eliambulanza al Trauma Center dell’ospedale Torrette di Ancona dove gli specialisti si stanno prendendo cura di lei. "Il primo pensiero, come organizzazioni sindacali, lo indirizziamo alla lavoratrice coinvolta, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Per quello che sarà possibile, ci troverà da subito a sua disposizione per tutto il sostegno e l’assistenza di cui avrà eventualmente necessità nei prossimi mesi" scrivono i sindacati in una nota. "Non è chiara la dinamica che ha portato all’incidente e siamo assolutamente consapevoli che bisogna comprendere e approfondire l’accaduto; ma dover leggere di episodi di infortuni sul lavoro come questo è davvero preoccupante. Abbiamo un tavolo aperto di trattativa con l’azienda per il contratto", e ci prenderemo l’impegno di porre queste problematiche anche in quella sede perché c’è bisogno evidentemente di maggiore prevenzione, consapevolezza, e un lavoro da portare avanti insieme per prevenire episodi come questo. Concludiamo esprimendo ancora la nostra solidarietà, vicinanza e disponibilità alla lavoratrice coinvolta".