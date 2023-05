Rebus sicurezza sul lavoro Nel Piceno calano gli infortuni

Diminuiscono gli infortuni sul lavoro nel Piceno. In provincia di Ascoli, infatti, secondo i dati denunciati all’Inail nel corso del primo trimestre, si registrano dati in decrescita poiché si passa da 613 a 513 denunce (-16.3%). Mentre tutte le classi d’età registrano una riduzione c’è un incremento di denunce per i giovani e gli studenti d’alternanza scuola-lavoro dove urge un deciso intervento nei programmi formativi come promesso da tempo dal Ministro del Lavoro. Come affermato in altre occasioni i dati presentati debbono essere letti con ponderazione poiché sono uno spaccato temporale limitato. Inoltre trattandosi di denunce necessitano di essere consolidati e definiti. Alla luce che la situazione sociale e produttiva del Piceno è estremamente complessa e dinamica. Nel prim trimestre 2023 nelle Marche sono stati denunciati, invece, 4.050 infortuni sul lavoro con una riduzione dell’22.6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Disaggregando i dati emerge un aumento di quelli in itinere (complessivi) che passano da 492 a 571 (+16.3%). 3.290 di lavoratori italiani (81,2%) e il resto di lavoratori di paesi U.E. e Extra; il 35.4% sono di donne. Il 21% accaduti nella gestione industria e servizi (+1.3%); in aumento quelli in agricoltura che passano da 228 a 251 (+10%) e quelli per conto dello stato da 719 e 490 denunce (+19.7%). Nelle Costruzioni c’è un incremento si passa da 237 a 273 (+15.2%); colpisce il dato del settore Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche poiché si passa da 37 a 73 denunce con una crescita del 70.3%. Complessivamente nel manifatturiero si registra una crescita del 14.1%.

È confermata la particolare situazione degli infortunati per classi di età poiché tutte registrano una diminuzione ad eccezione delle seguenti coorti: fino a 14 anni che passano da 319 a 447 casi (+40%), e 1519 anni da 190 a 241 denunce (+26.8%). Purtroppo gli Infortuni Mortali, denunciati, nella Regione, presentano un aumento passando, sempre nel periodo in esame, da 6 a 7 (+16.7%); tutti accaduti nel settore industriale, di lavoratori italiani e uomini. In provincia di Ascoli si registra un solo caso denunciato rispetto allo zero casi dell’anno precedente. Circa le Malattie professionali la nostra Regione, sempre nel 1°Trimestre 2023, registra 1.955 denunce contro i 1.473 dello stesso periodo dell’anno precedente con una crescita del 32.7%. Purtroppo le patologie di origine professionale sono tornate a crescere. L’69% delle denunce sono di uomini di cui il 91% italiani; oltre il 90% della Gestione Industria e Servizi. Dalle patologie denunciate emerge per i settori (IDC-10) una conferma per quelle del sistema nervoso (297 casi), orecchio e apofisi mastoide (70 casi), sistema osteo-muscolare e tessuto connettivo (1.180 casi +333). Nella Provincia di Ascoli Piceno si registrano 239 denunce rispetto alle 178 dell’analogo periodo del 2022, ovvero una crescita del 34.3%.

Vittorio Bellagamba