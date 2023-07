Rebus via Lombroso, il piano c’è Ma il Comune non si muove

Via Lombroso rimarrà chiusa o verrà aperta a viale dello Sport? È questa la domanda che da tanto tempo attanaglia i residenti di Marina di Sotto, con il comitato di quartiere che, in maggioranza, preme perché la strada venga messa in collegamento con l’arteria di traffico proveniente da sud. Il motivo è presto detto: via Lombroso, in quanto propaggine di via Piemonte, è un cul de sac. A sud della strada infatti permangono terreni incolti e la vasca di sollevamento delle acque realizzata dalla Ciip. Marina di Sotto, però, ha assoluto bisogno di una valvola di sfogo per quanto riguarda la viabilità, considerando che via Volta, parallela della strada in questione, è a doppio senso di marcia ed è troppo stretta, dato che i parcheggi sono stati disegnati su entrambi i lati della carreggiata. Secondo il comitato, quindi, per aumentare la vivibilità e la sicurezza di zona, sarebbe necessario e improcrastinabile instaurare il senso unico in via Volta. A quel punto, però, ai residenti di zona occorrerebbe una strada per andare nel senso di marcia non più coperto da via Volta. Si dà il caso che da oltre dieci anni, in comune, giaccia il piano particolareggiato di San Pio X, che fra le altre cose prevede anche l’apertura di via Lombroso e la realizzazione di una rotatoria fra la stessa via e il tracciato ferroviario vicino: quest’opera potrebbe riequilibrare la viabilità, opportunamente modificata in via Volta, e creerebbe un nuovo asse viario principale, parallelo a viale dello Sport, con il quale raggiungere il centro in modo agevole.

Insomma, si tratterebbe di una valida alternativa per una città che sente la mancanza di servizi, soprattutto se proporzionati alla popolazione residente e non. Ma c’è di più. La maggioranza del comitato chiede al comune di aprire la strada anche perché, durante l’anno, con il passaggio dei bambini da e verso la scuola ‘Curzi’, viale dello Sport diventa impraticabile. Sono ben note a tutti le code di macchine che, partendo dall’incrocio con via San Pio X, funestano la città protraendosi fino alle scuole superiori di viale De Gasperi e poi ancora più a nord, verso il centro e l’isola pedonale di viale Secondo Moretti. Dal canto loro, parte dei residenti di via Lombroso ritiene inaccettabile l’apertura della via, che di fatto trasferirebbe una bella fetta di traffico da viale dello Sport alle immediate vicinanze del caseggiato. È da capire, quindi, che intenzioni abbia l’amministrazione: concretizzare il piano particolareggiato oppure modificarlo?

Giuseppe Di Marco