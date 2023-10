Receptionist, contabili e ponteggiatori

Diverse le opportunità di lavoro anche a San Benedetto del Tronto. Si ricerca addetto alla reception per accoglienza clienti, gestione degli appuntamenti e operazioni di cassa. Si ricerca, per borsa di ricerca 2024, un addetto alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria per lo svolgimento di mansioni d’ufficio, dalla fatturazione al contatto con i clienti. E’ richiesta una buona conoscenza di teamsystem. Studio notarile ricerca impiegatoa con esperienza nel ruolo per compiti di segreteria, adempimenti pre e post stipula. Si ricerca anche una diplomata estetista in grado di svolgere compiti commerciali promuovendo prodotti professionali presso centri estetici della provincia. Ancora, azienda ricerca ponteggiatori per montaggio e smontaggio ponteggi, anche senza esperienza nel ruolo. Il centro per l’impiego di riferimento per questi annunci è quello di San Benedetto. E’ possibile inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it, una pec a regione.marche.centroimpiegosanbenedetto@emarche.it o contattare il numero telefonico 0735655600.