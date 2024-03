’Recruiting day’, gli studenti con le aziende del territorio

È stata un successo, la prima edizione del ’Recruiting day’, organizzato dall’IIS Capriotti di San Benedetto per gli studenti del V anno dell’Indirizzo Tecnico del settore Economico, nell’ambito del progetto ’Coltiviamo il futuro’, supportato dall’agenzia ministeriale ’Sviluppo Lavoro Italia’ e dal Centro per l’impiego di San Benedetto in sinergia con le professoresse Maria Donata Cecere e Sabrina Proietti, referenti Pcto e Orientamento in uscita. Nelle mattinate del 5 e 7 marzo gli studenti hanno incontrato selezionatori, manager e titolari di oltre venti aziende del territorio, anche di spessore multinazionale, operanti in svariati settori economici. Nell’occasione i ragazzi hanno svolto dei veri e propri colloqui con i rappresentanti delle imprese, presentando anche il loro curriculum vitae precedentemente redatto a scuola con il supporto degli operatori del Centro dell’Impiego e di Sviluppo Lavoro Italia. I diplomandi hanno potuto toccare con mano le esigenze occupazionali delle aziende nonché ricevere preziosi consigli su come delineare il loro futuro percorso professionale e verificare i settori di maggiore interesse. Hanno partecipato le aziende Gem, Ics Technologies, Norz, Infoservice, Ipsa, Linergy, Magazzini Gabrielli, Polyuretech, Sabelli, Smart, Trilog, Conad Adriatico, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Commercialisti, Dienpi, Fi.Fa Security, Fridea, Imac, Maflow, Mecaer, Nexans, Salpi, alle quali ha espresso il suo ringraziamento il dirigente scolastico Enrico Piasini.

Stefania Mezzina