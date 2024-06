Recuperati 750mila euro dal Mef:: "Ecco che cosa ci faremo"

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha accolto l’istanza di ricalcolo del fondo di solidarietà comunale presentata dall’amministrazione comunale attraverso l’assessore al bilancio Domenico Pellei. Il ricalcolo, effettuato sulle annualità comprese tra il 2015 e il 2023, ha visto riconosciuti all’ente 750mila euro conteggiati in eccesso e che ora saranno restituiti alle casse comunali, nonché una riduzione del fondo stesso per i prossimi anni che renderà disponibili circa ulteriori 80mila euro, a disposizione per il bilancio. Le risorse recuperate grazie all’accoglimento dell’istanza si aggiungono a quelle recuperate nell’esercizio finanziario 2023 relative alla chiusura dello Swop e alla transazione con Unicredit, che da sole hanno fruttato alle casse dell’ente risorse per 2,2 milioni di euro. Con le risorse appena ottenute si potrebbero finanziare opere da tempo attese dalla cittadinanza, come il sottopassaggio ciclopedonale sull’Albula. L’avanzo di bilancio 2023, che ha raggiunto la cifra record di 6 milioni, verrà in parte utilizzato per coprire le spese relative ad altri importanti interventi: fra questi, il restyling del lungomare centrale, la riqualificazione di piazza Montebello con annessa pedonalizzazione dell’omonimia via, la realizzazione del parco nella zona dell’ex stadio Ballarin. Per completare quest’area, però, sarà quasi sicuramente necessario un secondo stralcio di lavori. Con le risorse attuali, infatti, sarà possibile concretizzare solo una parte dell’idea progettuale firmata da Guido Canali. Infine, per quanto riguarda la piscina comunale, il comune è in attesa di conoscere l’esito del bando ‘Sport e periferie 2023’, recentemente rifinanziato per i progetti rimasti fuori.

"A nome dell’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – desidero esprimere i più sentiti ringraziamenti e congratulazioni all’assessore Pellei e al personale dell’area risorse, in particolare del servizio di ragioneria e bilancio, per il lavoro certosino svolto nel recuperare e analizzare tutti i dati necessari a sostenere la nostra richiesta di riesame che hanno reso possibile questo importante riconoscimento da parte del ministero". "Le risorse recuperate – ha messo in chiaro Pellei – saranno un’importante aggiunta alle disponibilità del bilancio dell’ente e permetteranno, una volta concluso l’iter per la loro integrazione, di sostenere nuove opere e progetti di cui hanno urgente necessità la comunità e la città di San Benedetto".

Giuseppe Di Marco