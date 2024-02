Recuperato Chiatante. Tsechoev torna in Russia

Dopo Paolini (il centrocampista sarà tra i convocati di domenica), la Samb recupera Chiatante. Il classe 2004, tre presenze e il gol al debutto contro il Termoli, al Riviera il 1° novembre, non si vede in campo da quasi 90 giorni. Un problema fisico dietro l’altro, ma adesso il giovane difensore è tornato in gruppo. Resta fuori causa ancora l’under Edoardo Lonardo, comunque sulla via del recupero. Dunque, per la sfida casalinga di domenica contro il Vastogirardi, saranno indisponibili Lonardo e Francesco Bontà, che deve scontare l’ultimo dei tre turni di squalifica rimediato a Tivoli. Ha lasciato San Benedetto, invece, il difensore russo Orts Tsechoev. Non è stato possibile tesserare il classe 2004 per problemi con il certificato di residenza. Tsechoev è tornato nel suo Paese, al Rubin Kazan, squadra B, che gioca nell’equivalente della nostra Serie C. Capitolo biglietti: per domenica i biglietti di Laterale Nord e di Tribuna est Mare saranno scontati a 10 euro e, ieri, il presidente ha fatto sapere che tale scontistica sarà mantenuta fino a fine campionato.