Recuperato peschereccio affondato. La lunga operazione durata ore

Le operazioni di recupero del motopesca San Gerardo, affondato la notte del 20 gennaio nei pressi dell’imboccatura del porto di San Benedetto, sono terminate nella serata di ieri. Le attività, delicate a causa delle condizione meteo-marine avverse, sono state condotte dal personale specializzato in lavori marittimi sotto la supervisione del personale della guardia costiera. Il motopesca è stato messo in sicurezza nello scalo d’alaggio e poi caricato, con qualche problema, sul travel lift dei cantieri Sea (Agenzia servizi navali).

Le operazioni sono iniziate poco dopo le 8 con l’arrivo del motopontone della ditta ’In Mare srl’ di Termoli, incaricata direttamente dall’armatore Remo Foracappa. Niente curiosi nella zona delle operazioni. Per garantire la sicurezza, il molo Sud è stato completamente chiuso al pubblico e l’area costantemente presidiata dai militari della marina militare, dai volontari del gruppo comunale di protezione civile e dalla polizia locale di San Benedetto. Il peschereccio, che si trovava adagiato sul fondale del canale d’ingresso del porto, a circa tre metri di profondità, fuori del canale del sorgitore, è stato imbragato per consentirne il sollevamento, poi trainato fino alla banchina del porto, nel canale di alaggio.

Fin qui tutto tranquillo, nonostante il natante fosse abbastanza danneggiato nella zona delle sovrastrutture. I problemi sono sorti nel momento di ’infilare’ lo scafo nello scalo di alaggio, dov’era ad attenderlo un potente travel lift della ditta incaricata. Il pontone è arrivato parallelo alla banchina di riva e non è riuscito a mettere il battello nella giusta posizione per essere subito agganciato dal travel lift. A quel punto sono iniziate le attività di svuotamento del relitto, che era stato trasportato in porto facendolo viaggiare quasi in posizione semi sommersa. Lo svuotamento si è reso necessario per mettere il peschereccio nelle condizioni di essere preso dal carrello sollevatore.

Si è, quindi, lavorato fino a sera per completare l’intervento e nelle prime ore di oggi il San Gerardo sarà portato a secco all’interno del cantiere, dove sarà possibile ispezionare in modo approfondito lo scafo e capire i motivi dell’affondamento: se uscendo dal porto è finito su una secca o se ha centrato uno scoglio. I sub della guardia costiera, il giorno dopo l’affondamento, ispezionarono il natante scoprendo un piccolo squarcio sotto la chiglia, ma la visibilità era notevolmente ridotta.

