‘Recupero dell’ex Episcopio’ a Montalto: sul piatto ci sono 3 milioni di euro

L’amministrazione comunale di Montalto Marche ha avviato una procedura selettiva per l’individuazione dei lavori concernenti il ‘Recupero dell’edificio ex Episcopio – abitare tra le nuvole’. Si tratta di un intervento del valore di oltre 3 milioni di euro attraverso due linee di finanziamento nell’ambito del pnrr riguardante la ‘rigenerazione di piccoli siti culturali, religiosi e rurale’ e le ‘attrattività dei borghi storici’. Si tratta di un importante progetto previsto in materia di interventi di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dal sisma. L’incarico di svolgere le attività di selezione del contraente è stato affidato alla Suam mediante procedura telematica aperta. La scadenza per la presentazione delle domande d’offerta è stata fissata in 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara al fine di procedere all’aggiudicazione delle tempistiche previste dalla Milestone del Pnrr, pena la perdita del finanziamento.