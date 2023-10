Recupero Porta Nuova ed ex mattatoio: caccia ai fondi Gal

L’amministrazione di Montefiore punta all’ulteriore valorizzazione del Polo museale San Francesco e delle aree circostanti con interventi di recupero e restauro di nuovi locali. Per questa ragione ha partecipato a un bando del Gal (Piano di sviluppo locale Piceno – le risorse culturali naturali fonte di vita e di sviluppo - Pil) il cui progetto ha un valore di 95 mila euro, che prevede la compartecipazione del Comune per 19 mila euro, pari al 20% dell’intero ammontare. L’opera prevede la creazione di un collegamento con i progetti realizzati in precedenza, come la ristrutturazione della Porta Nuova e il recupero dell’ex mattatoio, in moda da creare un collegamento ideale che partendo dal Polo Museale si dipana all’interno di tutto il centro storico fino a lambire le passeggiate panoramiche del Belvedere Alfonsi. Nel progetto dell’architetto Silvia Berardi, è inserito, oltre al recupero e riqualificazione del Belvedere, anche di alcuni locali del Polo museale San Francesco. Con questo intervento, se finanziato dal Gal, l’amministrazione Porrà punta a dare un nuovo impulso a Montefiore dell’Aso sotto il profilo turistico e culturale, attraverso una struttura che di per se è già un’importante attrattiva.