Redditi deputati, in testa c’è Lucia Albano

Sono state rese note le situazioni patrimoniali di senatori e deputati della Repubblica. Per quanto riguarda il Piceno, Lucia Albano, deputata sambenedettese di Fratelli d’Italia, nel 2022 ha dichiarato la proprietà di due fabbricati: uno al 100% a San Benedetto e una quota del 25% di un altro a Ripatransone. Contestualmente ha dichiarato la proprietà di una Volkswaghen Golf e di una Fiat Panda, entrambe del 2017. Ammontano a 10.000 euro i contributi ricevuti (oscurato un contributo). Nella dichiarazione dei redditi del 2022 risulta un reddito imponibile di 122.256 euro. Augusto Curti (Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista) ha dichiarato per il 2022 la proprietà di due fabbricati a Force, l’affitto di un terreno e di una unità collabente (non utilizzabile) sempre a Force. Non specificate le quote di proprietà. Il parco auto comprende tre mezzi: una Mercedes del 2019, una Nissan del 1996, una Honda del 2014 (non indicati i modelli). Tra le funzioni amministrative la presidenza del Cit spa. Tra le entrate sono citati contributi per 9.000 euro: oscurata la parte che riguarda altri contributi finanziari, beni e servizi del partito/lista/gruppo di appartenenza. La dichiarazione del periodo d’imposta 2021 riferisce di un reddito imponibile di 41.829 euro per Augusto Curti.

E veniamo a Giorgio Fede. Il deputato del Movimento 5 Stelle per quanto il 2022 ha dichiarato un reddito imponibile di 111.937 euro. Il 62enne sambenedettese nella documentazione dello stato patrimoniale trasmessa nel 2022 ha dichiarato la comproprietà dell’abitazione principale, di altre tre abitazioni, due garage a San Benedetto, tre abitazioni ad Ascoli (Mozzano). Inoltre ha comunicato la comproprietà di 21 terreni ad Ascoli. Il parco auto consta di un Nissan Qashqai del 2019, una Fiat Multipla del 2007 e uno scooter Aprilia Scarabeo 250 del 2004. Per quanto riguarda i contributi ricevuti da terzi si tratta di 9.000 euro (oscurati i soggetti erogatori). Giorgia Latini, eletta nelle liste della Lega ha dichiarato la proprietà a Fabriano (sua città d’origine) di due appartamenti e quattro autorimesse. Latini ha anche comunicato le spese corrisposte per la propaganda elettorale a emittenti televisive e radiofoniche marchigiane per circa 4.000 euro, 11.875 euro per servizi pubblicitari. Il reddito imponibile 2022 ammonta a 60.528 euro. Tra le uscite anche una donazione di 14.676 euro a una associazione. Rachele Silvestri, benché ascolana eletta in Abruzzo per Fratelli d’Italia, ha dichiarato la proprietà di una Alfa Romeo Giulietta del 2020 e un reddito imponibile 2021 di 98.505 euro. Per quanto riguarda il 2022 ha dichiarato l’acquisto di un’abitazione al costo di 330.000 euro, immobile gravato da un mutuo ipotecario trentennale per 264.000 euro.

Per quanto riguarda la classifica generale: con un reddito di 3 milioni e 217mila euro è Matteo Renzi il Paperon de’ Paperoni del parlamento, e dei leader di partito, mentre Giuseppe Conte, con una dichiarazione di 24.359, si piazza all’ultimo posto di una classifica, quella dei redditi dei parlamentari del 2023 per quanto percepito nel 2022, pubblicati sui siti di Camera e Senato, che vede alle sue estremità due ex presidenti del Consiglio.