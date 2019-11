Ascoli, 6 novembre 2019 - In tutta Italia sono state accolte 900.283 domande di reddito di cittadinanza e 120.327 per la pensione di cittadinanza, per un totale di 1.020.610 nuclei familiari. Tutto questo a fronte di oltre un milione e mezzo di domande presentate. I dati dell’Inps al 31 ottobre certificano come questa misura abbia ormai preso piede in modo significativo, tanto che nella nostra regione sono state presentate quasi 28mila istanze, 15mila delle quali sono state accettate. Quindi parliamo di una percentuale di accoglimento del 54%, decisamente inferiore rispetto a quella nazionale che invece viaggia sul 65%. Gli ultimi dati provinciali sul reddito di cittadinanza sono fermi a un mese fa: dal report dell’Inps dell’8 ottobre emerge che nel Piceno sono state presentate 3.974 domande, pari al 14% di quelle regionali: se si esclude Ancona, che ha numeri decisamente più importanti con le sue 8.638 richieste, la provincia picena fa registrare numeri di rilievo se confrontati con quelli di un territorio simile per estensione e tipologia come Fermo (3.084 domande), ma anche nel paragone con Macerata e Pesaro - Urbino, province decisamente più grandi che arrivano rispettivamente a 5.800 e 6.100 istanze presentate.

Particolarmente rilevante il tasso di respingimento: sono 1.453 le domande arrivate dal Piceno e ’stoppate’, pari al 36%. Un dato comunque più basso rispetto alle altre province marchigiane: è infatti in linea con Ancona (dove si tocca il 38% di domande respinte o cancellate), e con Fermo (36), mentre a Macerata si raggiunge il 42% di ’no’ e a Pesaro - Urbino il 41%. Ma una considerazione interessate emerge dalla tabella in cui viene specificato il numero di persone coinvolte da reddito e pensione di cittadinanza e i rispettivi importi medi mensili. Per quanto riguarda il reddito, nella nostra provincia ci sono 1.841 nuclei che lo percepiscono, che significano oltre 4.300 persone coinvolte.



L’importo medio è di 449,11 euro, il secondo più alto delle Marche dopo i 473 euro di Fermo. Cifre che si riducono, e di molto, quando si parla di pensione di cittadinanza: in questo caso parliamo di 299 nuclei familiari e 337 persone interessate, con un importo medio di 214,11 euro. In questo caso nella provincia picena si evidenzia il dato più sostanzioso, visto che in nessuna delle altre quattro province delle Marche si supera la soglia dei 200 euro. Sommando reddito e pensione di cittadinanza, ecco che abbiamo il dato finale: 2.140 famiglie usufruiscono di queste misure, per 4.673 persone interessate e un importo medio mensile di 415,05 euro. Davanti al Piceno c’è solo Fermo con 423,37 euro, mentre ad Ancona e Macerata non si raggiunge quota 400 euro.

Daniele Luzi