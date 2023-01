Reddito di cittadinanza e corso da pizzaiolo

È in arrivo un corso per pizzaiolo, promosso dall’Ambito territoriale sociale 21 in collaborazione con l’Ama Aquilone, mirato principalmente ai percettori di reddito di cittadianza. Il corso ha come obiettivo l’apprendimento tecnico e pratico per l’approccio all’attività di pizzaiolo. Sono previste lezioni teoriche, la prima si terrà nella sede dell’amA in via Pasubio 78 a Porto d’Ascoli e lezioni pratiche che si svolgeranno nei laboratori di Pizza Express, in via Formentini 36, a San Benedetto. La partecipazione al corso è totalmente gratuita ed ai partecipanti sarà consegnato il materiale didattico e indumenti da lavoro. Il corso si articola in 28 ore per un totale di 7 incontri ed avrà inizio il 13 febbraio. Le lezioni si terranno di mattina nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. Le domande di partecipazione dovranno essere protocollate presso il comune di San Benedetto, capofila, entro lunedì 6 febbraio. I moduli si possono scaricare dal sito dell’Ambito Territoriale sociale 21. I partecipanti che avranno frequentato il 75% del corso, sosterranno una prova pratica finale. Nella stessa occasione saranno consegnati gli attestati di frequenza sottoscritti da tutti i partner dell’iniziativa. Al corso saranno ammessi al massimo 10 partecipanti con priorità ai percettori di reddito di cittadinanza.