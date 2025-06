Referendum, incontro con il vescovo Palmieri: "Informarsi è partecipare"

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno, l’Amministrazione informa che sono variate le seguenti sezioni elettorali: dalla 15 alla 19 dalla scuola Cantalamessa di via Montenero alla scuola Malaspina; dalla 31 alla 39 e 49 dalla scuola elementare Monticelli in via dei Gelsomini a viale della Libertà 3 e via dei Narcisi 2 alla scuola Don Giussani in via degli Iris e via delle Begonie. La variazione delle sezioni elettorali non comporta la sostituzione della tessera.

E proprio perché si sarà chiamati a pronunciarsi su importanti questioni del lavoro e della cittadinanza, i vescovi italiani invitano "a un attento discernimento" per una partecipazione al voto consapevole. Raccogliendo lo spirito di un tale incoraggiamento, le Caritas e le diocesi di Ascoli promuovono per oggi dalle 18.30 alle 19.30, un convegno su ‘Referendum 8-9 giugno. Partecipare informati’. Il convegno si svolgerà sia nella modalità in presenza con ritrovo presso la sala Morgante di casa Regina Apostolorum di Ascoli (via Lungo Castellano Sito V n. 56) sia nella modalità on line attraverso il canale YouTube del Giornale L’ancora On line (@ancoraonline3227 di YouTube).

Dopo i saluti di Franco Veccia, responsabile Marche pastorale sociale e del lavoro e Giampiero Giorgi dell’Acli programma prevede gli interventi di Stefano De Martis, notista politico Agenzia SIR, di Mariangela Perito della Presidenza nazionale Acli, del vescovo Gianpiero Palmieri, vice presidente CEI. Moderatore Giorgio Rocchi, direttore della Caritas di Ascoli.

Come sostengono gli organizzatori "L’informazione è il presupposto per la partecipazione e la partecipazione consapevole è la base di una reale democrazia. In questo – evidenziano - ci sentiamo di condividere l’incoraggiamento del Presidente Mattarella: ‘Battersi affinché non vi possano essere analfabeti di democrazia è una causa primaria, nobile, che ci riguarda tutti’". L’occasione nasce per capire meglio e determinarsi a partecipare al voto, come occasione di democrazia diretta e fiducia negli strumenti che i cittadini hanno a disposizione.