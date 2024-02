Regalo di Pasqua: riapre la chiesa di Santa Lucia

A Pasqua sarà riaperta la chiesa di Santa Lucia nel paese alto di Grottammare, danneggiata dal sisma del 2016 e ristrutturata grazie ai fondi dell’Edilizia di Culto della Cei e della regione Marche. L’ha annunciato il parroco don Federico Pompei. La chiesa, voluta dal pontefice Sisto V e terminata dalla sorella Camilla Peretti, possiede una grande valenza storica, architettonica e paesaggistica. Prima dei lavori, l’edificio si presentava in cattive condizioni di conservazione. La giunta regionale delle Marche, il 31 maggio 2021 ha deliberato 110mila euro per il restauro del luogo di culto, mentre il 6 luglio dello stesso anno, l’Edilizia di Culto della Cei ha decretato un ulteriore contributo, di 246.854 euro, a fronte di una spesa ammissibile accertata in 352.649 euro per il restauro e l’adeguamento degli impianti. "Grazie ai contributi ricevuti – afferma il parroco don Pompei –, siamo riusciti ad eliminare il quadro fessurativo presente in sagrestia mediante cuci e scuci di muratura, nei casi di lesioni passanti su pareti verticali, e mediante risarcitura delle lesioni, nel caso di volte. Il contributo è servito anche al rifacimento del tetto della sagrestia e al rinnovo dell’impianto elettrico".