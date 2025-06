Regionali, Antonini si ricandida:: "La mia esperienza a disposizione"

Presso il Caffè Lorenz di Ascoli, si è aperta la campagna elettorale dell’assessore regionale Andrea Maria Antonini, che si ricandiderà con la Lega alle Elezioni Regionali di settembre, a sostegno del candidato governatore Francesco Acquaroli. Oltre all’assessore Antonini, erano presenti l’onorevole Giorgia Latini (deputata della Lega), Nico Stallone (assessore comunale allo Sport) e alcuni simpatizzanti. "La nostra coalizione a sostegno di Acquaroli è forte – ha dichiarato Andrea Maria Antonini –. Da soli non si vince, il ruolo della Lega sarà determinante nei rapporti di forza dell’alleanza di Centrodestra". "Vorrei mettere a disposizione il mio bagaglio esperienziale, accumulato in questi anni - ha aggiunto l’assessore regionale - per continuare a rappresentare il territorio piceno e fermano, anche se l’ultima parola spetterà agli elettori".

Poi, Antonini ha rivendicato i risultati ottenuti in questi ultimi cinque anni a Palazzo Raffaello: "Come consigliere regionale, ho scritto una legge sull’Erap (Ente regionale per l’abitazione pubblica) che consente di avere maggior diritto ad ottenere una casa popolare, a chi risiede da più tempo in un determinato territorio. In qualità di assessore regionale, si possono menzionare le leggi approvate, o in corso di approvazione, sulla pesca sportiva, sulla caccia, sull’agricoltura e sui borghi delle Marche".

"Sono molte le iniziative – ha detto l’onorevole Giorgia Latini, che ha partecipato alla conferenza per la candidatura – che la Lega ha avviato in questi anni, come lo sblocco dei cantieri (Pedemontana e Salaria) e la candidatura di alcuni teatri storici marchigiani a Patrimonio dell’Unesco. Fino a cinque anni fa, le Marche erano state messe ai margini; ora sono tornate alla ribalta". "Andrea Maria Antonini - ha affermato l’assessore Nico Stallone - ha le capacità giuste, per mettere in atto proposte concrete in favore del territorio. Oggi è un amministratore che molti ammirano e i suoi 40 anni di esperienza politica parlano per lui. La sua presenza in Regione ne fa un punto di riferimento per il territorio piceno".

Giuliano Centinaro