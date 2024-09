Regione e sindacati insieme per parlare di ’lavoro’

Ieri pomeriggio, nell’Aula Azzurra della sede dell’Università di Camerino sul lungomare di San Benedetto, si è svolto un seminario formativo organizzato dalla Cisl Marche, che ha visto la partecipazione di importanti esponenti delle istituzioni regionali. All’evento sono intervenuti il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Maria Antonini, e il commissario straordinario alla ricostruzione del sisma, Guido Castelli. Presente anche il consigliere regionale Andrea Assenti e il consigliere comunale di San Benedetto, Domenico Novelli. Il seminario ha posto al centro il tema del benessere nel lavoro sul territorio, ed è stato da più parti sottolineata l’importanza di uno sviluppo che metta al primo posto la qualità della vita. Marco Ferracuti, segretario

generale della Cisl Marche e moderatore dell’incontro, ha definito l’evento "una giornata storica".

Il dibattito si è svolto a un anno dalla firma del protocollo d’intesa sul benessere lavorativo tra Regione Marche, cgil, cisl, uil e le parti sociali. Ferracuti ha ribadito la necessità di "rafforzare il percorso condiviso per la crescita del benessere dei lavoratori, promuovendo una maggiore integrazione tra le iniziative pubblico-private". Il tema del benessere dei lavoratori è stato al centro degli interventi, indicato da tutti i partecipanti come prioritario per il futuro del territorio.

A fare gli onori di casa è stato il rettore dell’Università di Camerino, Graziano Leoni, che ha presentato le attività dell’ateneo, sia teoriche che pratiche. L’incontro ha visto una grande partecipazione di pubblico, con numerosi rappresentanti sindacali dei più svariati settori, a testimonianza dell’interesse trasversale che il tema del benessere lavorativo suscita in ogni categoria professionale.