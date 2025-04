Regolamento anti rumore: la bozza per orari e decibel

Cittadini ed esercenti, residenti e turisti: la popolazione di San Benedetto, specialmente nel periodo estivo, è delle più variegate. Una riflessione tutto sommato banale, ma che non può essere evitata, soprattutto se si vuole mettere mano al regolamento sulle emissioni acustiche. Tema che è stato trattato ieri sera in sala consiliare, durante la commissione urbanistica e lavori pubblici andata in scena alla presenza di consiglieri, assessori, tecnici e imprenditori e cittadini.

L’idea del comune è di trovare una formula che faccia contente tutte le categorie, sia gli abitanti della riviera sia gli imprenditori; il regolamento, d’altro canto, mira a dettare nuove regole sia per quanto riguarda le manifestazioni sia per i cantieri. È in questo senso che la bozza presentata ieri prevede un limite di 75 decibel per spettacoli e manifestazioni sportive fino a mezzanotte nei feriali e, nei fine settimana di luglio e agosto, fino all’una e mezza.

In commissione, quindi, è emerso che le maggiori attività si registrano in zona lungomare, piazza Giorgini, al centro di Porto d’Ascoli e al Paese Alto. Diversi cittadini comunque hanno espresso il proprio malcontento, soprattutto per la possibilità di prevedere deroghe ai nuovi limiti. Dalle parole del vertice comunale, comunque, si percepisce la difficoltà nel trovare un compromesso che vada bene a tutti: "Abbiamo un regolamento che va aggiornato – ha detto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – cercando un punto di incontro fra residenti e imprenditori. In ogni caso, l’obiettivo è evitare di tornare alle singole ordinanze sindacali".