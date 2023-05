Regolamento cittadino sui dehors, slitta tutto a dopo l’estate

Niente regolamento sui dehors entro giugno: la pratica slitta in autunno per via della questione che più ha oberato di lavoro gli uffici negli ultimi mesi, ovvero il Ballarin. È quanto ha deciso l’amministrazione e per quello che era e rimane un documento attesissimo dagli esercenti e loro rappresentanti. "Abbiamo dovuto imprimere una piccola frenata – ha spiegato l’assessore Bruno Gabrielli – per il semplice fatto che i tecnici impiegati nell’area gestione del territorio hanno dovuto dare una mano agli omologhi delle opere pubbliche sull’iniziativa di riqualificazione del Ballarin. Si tratta, comunque, di un piccolo ritardo al quale porremo rimedio subito dopo l’estate. Quello che intendiamo mettere a punto è un regolamento condiviso e attento alle esigenze dei nostri esercenti, ma anche improntato sulla sicurezza e accessibilità. Siamo partiti dalla bozza messa a punto nel corso della precedente amministrazione, un piano che aveva anche ricevuto l’endorsement della Soprintendenza, che modificheremo per quel che riguarda le superfici utilizzabili all’esterno". In sostanza, rispetto al 50% della superficie interna, ipotizzato nella precedente bozza, si dovrebbe confermare quell’80% che era stato concesso durante l’emergenza sanitaria. "Il Covid ha cambiato le nostre vite – commenta ancora Gabrielli – non avrebbe senso mettere a punto regole che non tengano conto di questo". Le regole, comunque, non saranno uguali per ogni latitudine cittadina. Le disposizioni muteranno a seconda dell’area: San Benedetto, infatti, verrà suddivisa in parti attraverso una minuziosa zonizzazione, in modo da non generare sperequazioni fra gli operatori del settore. Il tutto dovrebbe entrare in vigore tra settembre e ottobre dell’anno prossimo, visto che dopo l’approvazione sarà necessario far passare un anno di tempo per consentire agli esercenti di mettersi in regola. Il Ballarin, insomma, ha assorbito buona parte delle risorse umane di Viale De Gasperi. In tal senso, va ricordato che il 2 maggio si è ufficialmente insediato a capo dell’area lavori pubblici l’ingegner Mauro Bellucci, già dirigente nel comune de L’Aquila, che è quindi è stato ricevuto dal sindaco Antonio Spazzafumo: il primo cittadino, ha colto l’occasione per fare il punto sulle attività a cui il nuovo dirigente dovrà sovrintendere, prima fra tutte la riqualificazione dell’area dell’ex stadio. A tal proposito, il Comune ha già avviato un’indagine preliminare per le candidature dalle ditte.

g. d. m.