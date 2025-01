Regolamento dehors, probabile nuovo rinvio

Potrebbe passare ancora un anno prima che il nuovo regolamento per i dehors entri in vigore. La giunta, nella seduta del 14 gennaio, ha recepito le indicazioni della normativa nazionale, che prorogano la validità dello stato attuale per i prossimi 12 mesi, periodo entro il quale il governo dovrà adottare un decreto che funga da minimo comune denominatore per le disposizioni locali. Un rinvio, a dire la verità, era nell’aria: da tempo, in Viale De Gasperi, si era capito che senza una specifica svolta impressa dal governo centrale, gli enti locali avrebbero potuto fare ben poco.

Ponendo il caso, infatti, che ora venga ratificato il dispositivo, questo poi dovrebbe essere aggiornato al dettato delle future leggi in materia: il lavoro fatto dagli uffici comunali, in tal senso, potrebbe essere totalmente o parzialmente vanificato. Meglio attendere, dunque, che le prime riforme vengano da Roma. A riprova di ciò sta quanto riportato nella stessa delibera di giunta, che sottolinea come fino a qualche settimana fa il termine ultimo di proroga della situazione attuale fosse il 31 dicembre 2024.

Situazione che riguardava la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni. Con la legge 193 dello scorso dicembre, invece, "le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi della legge 176 del 2020, sono prorogate non oltre il 31 dicembre 2025". Insomma, prima di intervenire si aspetterà che Palazzo Chigi emani normative cui adeguare gli strumenti municipali.

Su cosa si era concentrato il dibattito, prima di dicembre? Dopo diversi incontri in maggioranza e il confronto con la Soprintendenza, si è capito che le questioni principali erano sostanzialmente tre: la tipologia di dehors ammessi, il caso dei parcheggi blu e le perimetrazioni consentite. In merito alla tipologia, il riferimento è soprattutto alle vie del centro cittadino, dove si vorrebbe maggiore elasticità con l’ampliamento della gamma di installazioni concesse. Si potrebbe rendere necessaria, in tal senso, la revisione delle zone in cui è suddivisa urbanisticamente la città.

Il nodo parcheggi è una diatriba che affonda le radici nella passata amministrazione, dove la stessa maggioranza non si trovò d’accordo sull’indirizzo da adottare. L’idea, ora, sarebbe di permettere l’occupazione dei posteggi a pagamento valutando caso per caso, e comunque prevedendo una maggiorazione nell’imposta per il mancato introito per il comune relativo allo stallo.

Giuseppe Di Marco