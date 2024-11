Regolamento del rischio idraulico: "Così preveniamo alluvioni e danni"

Arriva il consiglio comunale di Grottammare, che si terrà lunedì prossimo, e con esso arriva la consueta ’pioggia’ di interrogazioni e mozioni dei partiti di minoranza. Ce ne sono 11 su 18 punti all’ordine del giorno. Il capogruppo di ’Grottammare Città unica’ Lorenzo Vesperini, tra le altre iniziative, ha presentato una mozione per l’adozione del Regolamento di gestione del rischio idraulico. "Si tratta di un Regolamento che rappresenta un passo fondamentale per la programmazione urbanistica e lo sviluppo del nostro Comune – scrive Vesperini –. Con delibera di Consiglio comunale del 29 marzo 2023 è stato approvato un piano comunale di protezione civile che contiene gli elementi di organizzazione relativi alla operatività delle strutture comunali e del gruppo comunale di protezione civile in caso di emergenza. Oggi più che mai, è necessario prevenire i fenomeni alluvionali attraverso una programmazione attenta e responsabile del nostro territorio, in modo da aumentare la resilienza della comunità e delle infrastrutture".

Ora Vesperini vuole impegnare il Sindaco, gli Assessori e il Consiglio, a dare mandato agli uffici comunali per lo studio di fattibilità, per l’adozione del Regolamento di Gestione del Rischio idraulico, in modo da garantire una pianificazione territoriale e urbanistica che promuova la sicurezza idraulica del Comune, di attuare attraverso un regolamento le disposizioni del decreto legislativo numero 49 del 2010 e sviluppare una cultura della prevenzione che possa ridurre gli impatti delle inondazioni sul territorio; di promuovere la partecipazione della comunità attraverso momenti di confronto, affinché tutti i cittadini siano coinvolti e consapevoli delle misure adottate e inoltre di monitorare e aggiornare periodicamente il Regolamento sulla base degli sviluppi climatici e sulle tecniche di gestione del rischio idraulico.

Marcello Iezzi