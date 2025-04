"Regolamento della piscina da discutere in commissione"

In che modo il comune intende modificare il regolamento della piscina ‘Gregori’? È quanto si domandano i consiglieri di minoranza, che hanno protocollato un’istanza con cui si chiede di convocare la commissione sport. In particolare, l’opposizione ricorda che una decisione del genere va presa in assise, a valle di un lavoro che coinvolga tutti i rappresentanti della città. "Si è avuta notizia della decisione del comune di modificare il regolamento per l’utilizzo della piscina ‘Gregori’ – si legge nella domanda - e che sono già state convocate le società sportive che operano nella stessa". I richiedenti rammentano, inoltre, che una modifica del genere è "di competenza esclusiva del consiglio comunale". L’ultimo tentativo di cambiare il dispositivo, in assise, avvenne nel consiglio del 10 settembre, ma la delibera non passò. Allora, la modifica riguardava i criteri di precedenza nell’assegnazione delle corsie, le tempistiche di tali assegnazioni, l’aggiornamento delle scadenze di pagamento relative agli spazi d’acqua e, soprattutto, l’istituzione di una fascia oraria solo per le attività agonistiche, con relativo adeguamento tariffario. Tutti aspetti che, per la minoranza, andrebbero prima discussi in commissione.