"Regolare il Consiglio di fine anno"

Regolare o irregolare? Il consiglio del 31 dicembre scorso non smette di far discutere. L’amministrazione comunale risponde a quanto detto anche su queste pagine dalla minoranza, affermando che la riunione sarebbe stata adunata nel rispetto delle regole. "La procedura seguita – recita la nota di viale De Gasperi – ha pienamente rispettato le norme. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, infatti, non esclude che la seduta possa essere dichiarata deserta

nel corso del suo svolgimento per sopravvenuta mancanza del numero legale che deve essere garantito non soltanto ad inizio seduta ma per tutta la durata della stessa".

"Lo stesso regolamento – si legge ancora nella nota del Comune – (articoli 83 e 90) stabilisce che, quando la prima convocazione sia andata deserta, è facoltà del presidente riconvocare il consiglio sul medesimo ordine del giorno con avviso da notificare al consigliere con almeno 24 ore di anticipo. Cosa che è regolarmente avvenuta. Su tutto ciò è stata trasmessa relazione alla prefettura. Al di là delle disquisizioni giuridiche, comunque, preme evidenziare come l’atteggiamento della minoranza si caratterizzi per un’opposizione basata su questioni procedurali piuttosto che sull’analisi dei temi. Ciò – la conclusione dell’Amministrazione come giudizio all’intera vicenda – non contribuisce certamente ad offrire un’immagine positiva del consesso rappresentativo di tutti i sambenedettesi".