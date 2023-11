Relazione tra minorenni degenera. La denuncia: "Gelosia e botte"

Una ’cotta’ come capita sovente in età adolescenziale, ma che finisce a carte bollate cool coinvolgimento dei genitori. Non fosse che parliamo di fatti reali, verrebbe da inquadrare la vicenda in una sorta di commedia dell’assurdo. Protagonisti, infatti, sono due 17enni la cui infatuazione finisce, ma che continuano a incrociarsi più o meno negli stessi luoghi (d’altronde Ascoli è piccola…) dando vita a episodi che sono finiti all’attenzione di carabinieri e polizia e quindi della Procura.

Ma cominciamo dall’ultimo episodio che ha visto protagonista la madre della ragazzina. Un episodio che risale alla sera del 9 agosto. La signora poco dopo le ore 23 è apparsa in piazza Ventidio Basso e, transitando nei pressi della chiesa dei Ss Vincenzo e Anastasio davanti ad un gruppetto di ragazzi intorno ai 1720 anni (fra i quali l’ex fidanzatino della figlia), ha spruzzato nella loro direzione spray al peperoncino che tutti sono stati immediatamente costretti a respirare, subendo anche le conseguenze agli occhi, con forti bruciori, conati di vomito, problemi respiratori anche molto importanti. La nuvola di gas irritante è finita anche sui tavoli del ristorante posto all’angolo della piazza, col fuggi fuggi generale dei clienti che stavano tranquillamente cenando. Diversi ragazzi hanno dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso, mentre la donna è stata intercettata dalla polizia in piazza Roma e ha detto di essersi dovuta difendere.

E’ di questi giorni, invece, la denuncia che sia lei che la 17enne figlia hanno presentato ai carabinieri per un fatto che risalirebbe al 7 agosto scorso (due giorni prima della vicenda dello spray) nella sede all’ex Tirassegno del sestiere di Porta Romana dove si celebrava la conquista del palio della Quintana. La relazione fra i due giovanissimi ascolani iniziata nell’estate del 2020 si era interrotta a ottobre 2021 da un po’, secondo la ragazzina per eccessiva gelosia di lui che talvolta sfociava in episodi connotati da "gelosia e ossessione seguiti da percosse con lesioni". Lei lo ha denunciato, ma per il quieto vivere, ha poi ritirato la querela. Ma veniamo ai giorni nostri. Mamma e figlia hanno riferito ai carabinieri che durante la festa al sestiere il ragazzino che avrebbe provocato la signora, insultato l’ex fidanzata. All’esterno del sestiere la lite sarebbe proseguita, ma in questo caso mamma e figlia accusano il 17enne di aver preso per i capelli l’ex fidanzatina, averla picchiata (5 giorni di prognosi), strattonata tanto da scoprirle il seno, mentre il padre di lui, nel frattempo intervenuto, avrebbe "strattonato e sbattuto contro un’auto" la madre.