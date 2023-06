Relluce, la protesta dei sindaci di Castel di Lama e Appignano

Sabato 17 giugno il Comune di Ascoli ha organizzato un’iniziativa per presentare il progetto RelluceLand. Un modo non convince i sindaci Mauro Bochicchio di Castel di Lama e Sara Moreschini di Appignano del Tronto, che non hanno affatto sot-terrato l’ascia di guerra. I cittadini delle due realtà da tempo mettono sotto accusa le condizioni ambientali, nonostante gli appelli l’aria spesso è irrespirabile e nonostante le polemiche e di tutta risposta si continua ad ampliare la e a discarica di Relluce. "Dopo decenni di malagestione degli impianti – dichiara il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio – organizzano questa iniziativa. Noi non siamo d’accordo alla realizzazione di impianti sovradimensionati rispetto alle esigenze del nostro territorio e che per funzionare saranno costretti ad importare rifiuti da altre parti d’Italia. Auspichiamo che dopo oltre trent’anni di servizio al territorio ascolano sia giunto il tempo in cui Relluce veda una diminuzione dei carichi ambientali in quanto nessun luogo può essere dedito alla gestione dei rifiuti ‘per sempre’ così come vorrebbe il Comune di Ascoli, tra l’altro con costi altissimi sia per l’ambiente e con tariffe alte di mercato e non a favore per le tasche dei cittadini. Insieme al Comune di Appignano del Tronto abbiamo deciso di organizzare un Sit in di protesta, ieri con il sindaco Sara Moreschini abbiamo chiesto il permesso alla Questura".