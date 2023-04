Relluce, l’Usb a Loggi e Carducci "Condizioni di lavoro difficili"

Condizioni di lavoro difficili, accesa assemblea per l’impianto tmb (trattamento meccanico biologico) di Relluce. "Il presidente dell’Ata Loggi ed il direttore Carducci – dichiara in una nota l’Ugl – ci hanno assicurato che entro l’anno l’Ata avrà piena disponibilità dell’impianto Tmb di Relluce, ma che gli interventi strutturali sull’impianto non avranno tempi brevi; c’è da decidere se interventi parziali o nuovo impianto, anche in relazione al reperimento delle opportune risorse finanziarie. Martedi scorso c’è stata l’assemblea a Relluce. I lavoratori hanno fatto una esposizione articolata ed approfondita delle difficili, quasi proibitive condizioni di lavoro, proprio in riferimento all’impianto ormai vecchio, ai continui interventi manuali per regolarizzare il suo funzionamento, in condizioni ambientali e di sicurezza critiche; con un organico non adeguato e soprattutto considerate le condizioni obiettive strutturali del tmb. Dall’assemblea è emersa la richiesta forte dei lavoratori ad interventi strutturali veloci sull’impianto di Relluce a fronte di un programma Ata ancora da definire. La Ugl ritiene il quadro allarmante; urge uno sforzo di accelerazione per non scadere in un sostanziale immobilismo che penalizza territorio e lavoratori dell’impianto".