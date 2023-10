“Relluce, odori nauseabondi”. I sindaci della Vallata all’attacco sulla discarica

Ascoli, 18 ottobre 2023 - In Vallata scoppia la guerra dei rifiuti. L’ascia di guerra è stata dissotterrata dal belligerante sindaco di Appignano del Tronto Sara Moreschini, che non le manda certo a dire: "’Noi siamo l’ambiente’ – dichiara ironica, alludendo al libro del sindaco Marco Fioravanti, che verrà presentato a giorni – intanto i rifiuti a Relluce da giorni rimangono scoperti e per questo abbiamo fatto diverse segnalazioni alle autorità competenti". "Sotto accusa ci sono i lavori che si stanno facendo a Relluce per la realizzazione della settima vasca, dove da giorni i rifiuti stabilizzati (già trattati come pannoloni, umido ) –denuncia la Moreschini – non vengono coperti generando puzze nauseabonde. A peggiorare la situazione è il terreno rimosso che è stato accumulato sulle colline, trasformando le pendenze, ci sono diverse allerta meteo, questa situazione è pericolosa, visto che si tratta di cumuli di argilla. Visto che vi sta tanto a cuore l’ambiente dateci le risposte". A rincarare la dose anche il sindaco di Castel di Lama, Mauro Bochicchio, che attacca: "La collega Sara Moreschini segnala che a Relluce i rifiuti da qualche giorno non vengono coperti generando miasmi. A peggiorare la situazione – incalza il sindaco – c’è che Ascoli servizi comunali ha presentato una seconda variante al progetto della vasca 7, che prevede di innalzare la quota dei rifiuti sulla parte attualmente in coltivazione di ben 9 metri consentendo così di aumentare il volume del primo lotto da 30.000 mc a 48.000 mc (+ 60%). Con questa operazione (con una spesa praticamente invariante) Ascoli servizi incasserà il 60% in più dall’abbancamento dei rifiuti urbani di tutta la provincia". Il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio lancia la sfida al consigliere di Castel di Lama Francesco Ciabattoni, pronto a candidarsi tra le fila di Marco Fioravanti, che da tempo invita il sindaco lamense a trattare con Ascoli servizi: "Visto che poco tempo fa – dichiara il sindaco Mauro Bochicchio – mi hai esortato a trattare con Ascoli servizi comunali ti faccio una proposta: invece di discutere per i soli cittadini di Castel di Lama (riversando i costi sui cittadini del resto della Provincia) andiamo a trattare per tutti i cittadini della provincia chiedendo ad Ascoli Servizi comunali l’abbassamento della tariffa di conferimento in discarica. Teoricamente dovremmo ottenere una riduzione del 38%".