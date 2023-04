Relluce, ore di lavoro per spegnere il rogo

Sono andati avanti fino al pomeriggio di ieri le operazioni di smassamento dei rifiuti, dove covava l’incendio nella discarica Relluce in zona Campolungo di Ascoli, non distante dal territorio di Appignano. L’allarme era scattato intorno alle ore 17 di venerdì, quando il fumo denso è stato visto uscire dal capannone di 60 metri lungo per 25 di larghezza, dov’erano stivati circa 15 mila metri cubi di rifiuti alimentari. Da subito sono entrati in azione i dipendenti dell’azienda che gestisce l’impianto. Con le ruspe ed altri mezzi meccanici hanno iniziato a smassare tonnellate di rifiuti per arrivare al cuore del cumolo dove covava l’incendio che non ha prodotto fiamme, ma solo fumo spinto dal vento lungo la vallata del Tronto. Le attività si sono svolte sotto il controllo dei vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli, pronti ad intervenire per qualsiasi evenienza. Nessun danno alle persone. La sindaca di Appignano ha chiesto l’intervento della Prefettura, della Protezione civile e dell’Arpam per verificare la consistenza dei fumi, ma tutto è parso sotto controllo, poiché si trattata di vapore acqueo frutto della combustione di residui alimentari.