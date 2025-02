Renata Bastiani: "Giusto affrontare certi temi"

Abbiamo intervistato Renata Bastiani, esperta di educazione alla sessualità e all’affettività, con esperienza ventennale nei consultori e centri di ascolto, che ha tenuto un corso rivolto agli alunni delle classi seconde del nostro Istituto.

Secondo lei è giusto parlare apertamente di sessualità e affettività nelle scuole?

"Certo. Le famiglie evitano di parlare di questi argomenti, oppure provano imbarazzo, o non conoscono il linguaggio adeguato, o preferiscono il silenzio. La scuola ha il compito di educare, affrontare capacità, abilità e fluidità, anche quelle educativo-affettivo-sessuale. La famiglia educa ai sentimenti e fa la sua parte, la scuola compensa e completa".

Ha mai avuto dei ripensamenti o ricevuto critiche?

"Non ho mai avuto dei ripensamenti. Oggi è urgente e necessario questo tipo di educazione. Le critiche ci sono state di grande aiuto come quelle dei genitori che inizialmente diffidavano, poi, invece, hanno avuto fiducia e si sono rivolti a noi dell’associazione ‘Praesentia’ per essere aiutati con i loro figli. Educazione all’affettività e alla sessualità vuol dire ‘educazione alla vita’. L’obiettivo deve essere sempre quello di accompagnare bambini e adolescenti nel loro processo di crescita affinché diventino adulti consapevoli, responsabili e capaci di stabilire relazioni sane".