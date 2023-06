"Reparti ormai al minimo" Gli operatori all’attacco

Non tira un bella aria al Mazzoni. A soffrire è soprattutto il reparto di anestesia e rianimazione. "Molti anestesisti sono scappati – denunciano alcuni operatori dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli –, tra chi ha preferito dare le dimissioni, chi ha chiesto e ottenuto il trasferimento, chi si è messo in aspettativa e chi ha mandato certificati di lunga malattia. Ormai non si riescono a coprire i turni e l’attività operatoria rischia davvero di essere ridotta a numeri da ospedale di campagna". Analoga situazione che, a detta loro, si sta verificando anche nel reparto di chirurgia generale del nosocomio ascolano. "Per non parlare – dicono infatti – di ciò che accade nell’unità operativa di chirurgia: l’attività neoplastica praticamente non esiste più. Basta fare una semplice statistica e si vede chiaramente che nell’ultimo anno quella sui tumori dell’apparato digerente si è ridotta di quasi il 60%. Un’enormità. E non è stata compensata da quella chirurgica epatica. Attualmente le liste operatorie chirurgiche del Mazzoni si limitano ad intervenire quasi esclusivamente su ernie inguinali, tiroidi, mammelle, fistole arterovenose e soltanto qualche altro tumore intestinale. La realtà è davvero grave e senza drastici interventi si può dire purtroppo che il rischio, addirittura, di una quasi chiusura dell’attività operatoria non sia cosi lontano".