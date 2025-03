Reparto di Ortopedia, primo robot chirugico all’ospedale Mazzoni

In occasione della visita di giovedì scorso del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli all’ospedale Mazzoni di Ascoli, il direttore generale dell’Ast Maria Bernadette Di Sciascio e il presidente della Fondazione Carisap Maurizio Frascarelli hanno annunciato l’importante donazione da parte della Fondazione stessa che consentirà l’acquisto del primo robot chirurgico, denominato ‘Mako’, per l’ortopedia. "Ringrazio la Fondazione per l’ulteriore donazione che permette all’azienda di acquistare il robot chirurgico – ha detto Di Sciascio – Verrà installato all’ospedale di Ascoli, ma sarà utilizzato anche dall’équipe dell’ospedale di San Benedetto. È un robot di altissimo livello che limita l’errore umano al minimo".