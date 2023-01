"Reperibilità, siamo già oltre" Il Nursind al nuovo commissario: "Bisogna rispettare il contratto"

A pochi giorni dalla nascita della nuova Azienda sanitaria territoriale Ascoli e dall’insediamento del commissario Vania Carignani, il Nursind di Ascoli (il sindacato delle professioni infermieristiche) non ha perso tempo per segnalare alla direzione il problema, annoso, relativo alla distribuzione dei turni di pronta disponibilità negli ospedali di Ascoli e San Benedetto. "Più volte – dice il segretario provinciale del Nursind, Maurizio Pelosi – si è provveduto a segnalare la grave e cronica carenza di personale nelle strutture ospedaliere. Nel 2019 gli infermieri del blocco operatorio di Ascoli hanno presentato il primo esposto all’Ispettorato del lavoro avente ad oggetto il numero delle reperibilità che oltrepassava le 16 mensili. Il 28 settembre 2021 il Nursind ha presentato un secondo esposto per lo stesso problema. Il nuovo Ccnl siglato il 2 novembre 2022 ha introdotto diverse novità relativamente al servizio di pronta disponibilità e all’articolazione dell’orario di lavoro, mentre l’articolo 44 del Ccnl 2019-2021 ha previsto che per ogni dipendente non possono essere previsti più di sette turni di pronta disponibilità. Ma i turni programmati e firmati ufficialmente dalla parte datoriale per il mese di dicembre 2022 e per gennaio 2023, presentano già un numero superiore alle sette reperibilità mensili. Invitiamo, pertanto – conclude Pelosi –, dal nuovo commissario al direttore unico di presidio, ciascuno per le proprie competenze, a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di rispettare quanto previsto dal dettato contrattuale, fermo restando che nel caso dovesse perdurare una situazione di irregolarità nella distribuzione dei turni di pronta disponibilità, il Nursind avvierà ogni azione consentita a tutela dei lavoratori".

l. c.