Reperti dell’antica fornace: al lavoro per proteggerli

Dopo il ritrovamento archeologico di una fornace storica per la produzione di mattoni in via San Francesco, nella zona del cimitero di Cossignano, resti emersi durante gli scavi per l’installazione di un’antenna G5, il comune di Cossignano e la Soprintendenza ai Beni Culturali sono ora impegnati nella tutela del sito. "Questo ritrovamento – ha dichiarato il sindaco Roberto Luciani – è una testimonianza fondamentale del nostro passato. La nostra comunità ha il dovere di preservare la propria identità storica, e ciò non può essere sacrificato per lo sviluppo indiscriminato delle infrastrutture". L’Amministrazione ha già proposto alla Inwit, ditta che dovrebbe installare l’antenna di telecomunicazione, lo spostamento del cantiere in un’altra area idonea, ma la proposta è ancora senza risposta. "La battaglia per la tutela del patrimonio storico di Cossignano è appena iniziata – dice il Sindaco - ma la mobilitazione istituzionale e cittadina fano ben sperare".