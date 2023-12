Replicare il modello Como: polo con 140 tra startup, pmi e multinazionali

Favorire sviluppo e innovazione attraverso le imprese del territorio. Questo il tema dell’incontro ‘innovazione imprese’ avvenuto ieri pomeriggio nella bottega terzo settore e allestito grazie alla sinergia stretta tra comune, fondazione di partecipazione Sviluppo per la comunità e C.Next spa rappresentata dall’amministratore delegato Stefano Soliano, Camera di Commercio, Confindustria, Cna e Bim Tronto. "Crediamo che questo genere di attività non debba avere fini di lucro - spiega Angelo Davide Galeati, presidente della fondazione di partecipazione Sviluppo per la comunità -. Qui ci occupiamo di welfare. Portare economia all’interno del territorio è in grado di generare anche benessere. In passato abbiamo visto tutti quanto la cassa del Mezzogiorno ha permesso alla nostra comunità di crescere. Questo ciclo oggi è finito, ma molti imprenditori sono rimasti. Vogliamo ripartire da questi imprenditori e da questa comunità". Nelle analisi effettuate si è cercato di capire quanto la città di Ascoli e il suo ambito provinciale possa essere considerato un campo sul quale replicare il modello già realizzato a Lomazzo (Como). Polo che oggi vede coinvolte oltre 140 aziende innovative tra startup, pmi e multinazionali. Uno straordinario patrimonio di competenze condivise attraverso un patto di sistema che abilita l’innovation hub a puntare verso determina obiettivi: censire tramite mappatura le competenze tecnologico-scientifiche delle imprese aderenti; recepire la domanda di innovazione intercettata dai corpi intermedi delle aziende locali; selezionare e organizzare e organizzare le competenze disponibili in gruppi di consulenza volti a rispondere in modo puntuale alle necessità di sviluppo tecnologico. "Abbiamo un territorio molto ricco di imprese e potenzialità inespresse – aggiunge il sindaco Marco Fioravanti -. Grazie a questo potenziale possiamo cercare di potenziare il territorio con il supporto di C.Next. Tutti coloro che hanno seguito questo percorso hanno creduto in questo territorio. Ascoli deve ancora recuperare in termini di competitività, infrastrutture e rete. Questa potrebbe essere una grande occasione per fare un salto in avanti mettendo in cima l’interesse pubblico. In questa direzione si potrà concretizzare un’opportunità non soltanto per le imprese, ma anche per le attività commerciali".

Massimiliano Mariotti