Report ambulanze: “Tanti malori in estate dovuti a caldo e alcol”

Ascoli, 24 ottobre 2024 – Oltre 45mila interventi. Dall’inizio dell’anno il servizio del 118 di Ascoli Piceno ha gestito più di 45.000 interventi, un numero che include oltre 37.000 richieste di soccorso effettivo. A questi dati, si aggiungono circa 400 chiamate ricevute dal centralino, con richieste di informazioni su come affrontare situazioni di emergenza. Numeri importanti che testimoniano l’impegno e la professionalità degli operatori del 118, coordinati dalla dottoressa Tiziana Principi, che ogni giorno affrontano un’ampia varietà di emergenze con efficienza e tempestività sempre al servizio dei cittadini.

La dottoressa Tiziana Principi, coordinatrice dei servizi del 118

I dati non sono però rassicuranti. Un aspetto particolarmente preoccupante infatti è emerso nel corso dell’estate. Si tratta dell’allarme legato all’abuso di alcol, soprattutto tra i giovani. Tra il 1 giugno e il 30 settembre 2024, la centrale operativa ha eseguito 57 interventi per intossicazione etilica, la maggior parte delle quali concentrate nella Riviera delle Palme. Molti di questi interventi hanno riguardato giovani ragazzi e ragazze. E va sottolineato che questo dato non include le situazioni di abuso di alcol riscontrate in altre situazioni di emergenza come, ad esempio, gli incidenti stradali. Questi casi infatti rappresentano un ulteriore capitolo del lavoro svolto dagli operatori del 118. Complessivamente, tra giugno e settembre, le ambulanze degli ospedali hanno effettuato circa 700 uscite.

A commentare l’attività intensa svolta dal servizio è la dottoressa Tiziana Principi, direttrice del servizio: “La centrale operativa ha lavorato e sta lavorando tantissimo. Per quanto riguarda l’estate, quei numeri comprendono anche i non pochi interventi che abbiamo effettuato in spiaggia e in mare per annegamenti e malori, al fianco della capitaneria di porto, con la quale c’è una stretta collaborazione. L’estate 2024 ha visto anche un incremento di malori legati alle elevate temperature, che hanno messo a dura prova la salute di molti cittadini e turisti”. Le temperature sempre più elevate sono aggravanti in situazioni di pazienti fragili, soprattutto se in condizione di disidratazione.

“Il caldo di quest’anno ha portato a un notevole aumento di persone che si sono sentite male – ha aggiunto la dottoressa Principi –. Strategiche però sono state le due postazioni di soccorso in Riviera, sia a Grottammare che a Cupra Marittima”. Anche nell’entroterra, la situazione non è stata meno impegnativa.

Ascoli ha registrato numerosi interventi legati a malori, soprattutto a causa del caldo intenso che ha caratterizzato l’estate 2024. La combinazione di questi fattori ha comportato un notevole sforzo per gli operatori del 118, che hanno saputo gestire le emergenze in maniera efficace, dimostrando una straordinaria capacità di reazione e di coordinamento, anche grazie al supporto delle postazioni dislocate nei punti strategici del territorio. I dati complessivi del 2024, aggiornati a ottobre, mostrano quindi un quadro complesso e articolato: oltre 45.000 interventi di emergenza, con una maggioranza di codici gialli, un numero dietro il quale, si cela l’incessante lavoro di una squadra di professionisti, sempre pronta a intervenire per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.