Residenza artistica al teatro Concordia

Ascoli
CronacaResidenza artistica al teatro Concordia
21 set 2025
ANNA MEZZINA
Cronaca
  3. Cronaca
Fino al 25 settembre prove e avvio di tournée .

Fino al 25 settembre al Teatro Concordia è attiva la residenza artistica ‘L’analfabeta’ di Fanny & Alexander e Federica Fracassi, promossa dal Comune e dall’Amat nell’ambito di Officina Concordia, progetto che fa del teatro cittadino una casa degli artisti, agevolando creazione, allestimento, prove e avvio di tournée. La nuova produzione è stata illustrata da Carlotta Tringali dell’Amat con l’assessore alla cultura Lia Sebastiani, Federica Fracassi e Chiara Lagani e fa seguito alla Trilogia della città di K. di Ágota Kristóf, premio Ubu 2024 per il Miglior spettacolo di teatro, sempre della stessa compagnia ravennate di Lagani e Luigi De Angelis: Fanny & Alexander, fra le più innovative per la commistione di linguaggi e generi, affronta adesso, ancora insieme a Federica Fracassa un nuovo testo della scrittrice e drammaturga ungherese naturalizzata svizzera. "Dopo dieci anni riparte Officina Concordia che fa sì che il nostro teatro torni ad essere protagonista per nuovi allestimenti – ha detto l’assessore Sebastiani – e il Teatro Concordia dopo 17 anni dalla sua apertura si conferma quale luogo di produzione culturale". "Mi sono innamorata del libro e dell’incredibile figura di questa scrittrice quando avevo venti anni e l’ho tenuto nel mio cuore, pensando che sarebbe stato bello, ma nel contempo complicato renderlo in teatro, poi ne ho parlato con coloro che hanno creduto in questo progetto", è stato il pensiero di Federica Fracassi.

Il debutto è in programma a Roma a metà ottobre e a gennaio 2026 nella stagione teatrale sambenedettese, in prima ed esclusiva regionale. Lo spettacolo, con la traduzione e adattamento di Chiara Lagani, regia scene e luci di Luigi Noah De Angelis e sound design di Damiano Meacci, è prodotto da E Production, Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa, Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione con Romaeuropa Festival, Amat e Comune di San Benedetto.

Stefania Mezzina

Teatro