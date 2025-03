’Residenze’, patto tra Comuni nel segno dell’arte contemporanea

I sindaci dei comuni della Rete Museale Daniel Matricardi, (Montalto) Gianmario Borroni (Monte Rinaldo e Matteo Pompei, (Monte San Martino), accompagnati dal direttore artistico Tommaso Strinati, hanno visitato le due installazioni dell’artista Ludovica Sitajolo a Montalto delle Marche, dando il via al progetto ‘residenze’. Tutto è iniziato da un’idea del direttore della Rete museale, Strinati, che ha introdotto il progetto ‘residenze’ coinvolgendo tre artisti di fama internazionale, che si immergono nelle comunità che li ospitano, per promuovere in modo semplice ed efficace l’arte contemporanea. Nelle settimane di residenza, la Sitajolo ha lavorato a quattro installazioni: ‘Come ricordi, fioriscono’ presso il Mulino di Sisto V, in zona Valdaso di Montalto Marche. Si tratta di un’installazione, sempre visitabile liberamente, esterna al Mulino. Ancora a Montalto, nella Chiesa di San Pietro a Palazzo Paradisi, si può scoprire ‘Nebulosa. Nella vicinanza, nella lontananza’, visitabile gratuitamente da oggi ogni venerdì, sabato e domenica dalle ore 18 alle 21. A Monte San Martino, troviamo l’opera ‘Panorami interiori’, alla Pinacoteca civica ‘Armindo Ricci’, visitabile tutte le domeniche di marzo dalle ore 15 alle 18 e, eccezionalmente, anche sabato 15 marzo.

Infine, per la nota Area archeologica ’La Cuma’ di Monte Rinaldo, la Sitajolo ha lavorato a una suggestiva audio installazione, che sarà fruibile al pubblico a partire dal mese di aprile. Mentre sono visitabili queste prime installazioni di Ludovica Sitajolo è già all’opera la seconda artista coinvolta dal direttore Strinati per ‘residenze’: Anna Budkova, pittrice figurativa e paesaggista, oltre che autrice di video-arte. Il terzo e ultimo artista coinvolto nel progetto sarà, a seguire, il peruviano street artist Carlos Atoche.

Marcello Iezzi