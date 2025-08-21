Respinta la richiesta di spostare i tifosi del Bra in tribuna

In occasione di Samb-Bra viale dello Sport rimarrà percorribile. È questa la principale novità contenuta nell’ordinanza dirigenziale n. 870 del 20 agosto 2025, firmata dal Comando di Polizia Locale – Servizio Mobilità di San Benedetto del Tronto. Il provvedimento, in vigore dalle 19 di venerdì 22 agosto fino al termine del match, stabilisce che il traffico resterà aperto lungo l’asse principale che collega la rotonda "Roncarolo" a via San Pio X, pur con alcune limitazioni nelle traverse adiacenti e nei parcheggi. Rimane infatti il divieto di transito nella traversa lato ovest a nord dell’Ipsia, con eccezioni per i residenti, e il divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio est dell’Ipsia, ad esclusione dei mezzi autorizzati, dei ciclomotori e dei veicoli con contrassegno per disabili. Il Gruppo operativo sicurezza ha respinto la richiesta di spostare i tifosi del Bra nella tribuna laterale sud. Di conseguenza, l’intera curva sud resterà chiusa e inaccessibile ai supporters rossoblù.