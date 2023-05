Respira il fumo dell’incendio: finisce in ospedale

È finito all’ospedale per controlli dopo aver respirato i fumi dell’incendio. Vittima dell’accaduto un cittadino inglese che, dopo aver ripulito il terreno attorno alla sua abitazione a Montefiore, ha bruciato le sterpaglie che aveva ammucchiato. Il fuoco, però, è sfuggito al controllo e le fiamme hanno iniziato ad interessare il terreno circostante. Nel tentativo di mettere riparo a una situazione che si stava complicando, si è ferito agli arti ed ha respirato il fumo sprigionatosi dal rogo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno circoscritto la zona interessata dall’incendio e poi proceduto alle operazioni di bonifica. Il pensionato, proprietario dell’abitazione, era tornato nella sua residenza estiva, con la famiglia, da alcuni giorni e tra i primi lavori eseguiti, appunto, la pulizia dell’area attorno casa, con la potatura di alcune piante. Al termine ha deciso di dare fuoco a sterpi e ramaglie, ma la situazione è sfuggita di mano. Sono stati gli stessi vigili del fuoco a chiedere l’intervento del 118 che ha inviato un equipaggio della Croce Azzurra di Ripatransone per il trasporto dell’uomo al Pronto soccorso di San Benedetto per le medicazioni e gli esami richiesti dal caso.