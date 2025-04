’Responsabilità nella gestione e nella salvaguardia delle risorse idriche’. Il convegno a palazzo dei Capitani

Grande partecipazione al convegno ’Responsabilità nella gestione e nella salvaguardia delle risorse idriche’, organizzato per celebrare la ’Giornata Mondiale dell’Acqua’ del 22 marzo. È stata l’occasione per richiamare l’attenzione su questa vitale risorsa, preziosa ma non infinita, anche riguardo al tema del cambiamento climatico e ai piani di interventi da adottare per la sua salvaguardia e per una gestione sicura e responsabile. A Palazzo dei Capitani rappresentanti istituzionali e relatori hanno dato vita a una giornata molto partecipata, durante la quale è stato trasmesso il video messaggio del Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Presenti il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore regionale Andrea Maria Antonini e, in collegamento da remoto, il Consigliere del Presidente del Consiglio dei Ministri, Renato Loiero. Dopo i saluti istituzionali, è stato il turno degli interventi dei relatori Francesco Fatone (Professore ordinario di Ingegneria ambientale Univpm e IWA Fellow) e Massimo Tonelli (Responsabile Servizio reti Ciip). Paolo Quercia, Dirigente Centro studi del Ministero delle imprese e del Made in Italy, è stato il moderatore dell’incontro.