Resta ancora chiusa la strada provinciale 220, (strada dei calanchi) nel territorio di Appignano del Tronto. Le piogge dei giorni scorsi hanno provocato la frana di materiale detritico lungo la strada che collega il centro storico di Appignano del Tronto alla frazione periferica di Valle San Martino. Una quantità secondo molti che non indurrebbe la chiusura della strada, visto che i detriti permettono il passaggio delle auto, ma la Provincia di Ascoli in via precauzionale ha deciso la chiusura. Restano numerosi disagi per i residenti di Valle San Martino costretti a fare lunghi giri per arrivare al centro storico di Appignano, è stato necessario cambiare anche il percorso dello scuolabus. La speranza è che la pioggia dia tregua e permetta la rimozione del materiale lungo la carreggiato e il ripristino al più presto del viabilità.