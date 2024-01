Resta bloccato sulla spiaggia con l’auto

Entra con la macchina sulla spiaggia di zona Sentina e vi resta bloccato. La polizia locale ha rintracciato il proprietario ed ora sarà sanzionato perché non si può accedere sulla riva del mare con mezzi non autorizzati. L’episodio è accaduto durante la notte fra lunedì e martedì e la vettura è stata scoperta dai frequentatori di quei luoghi alle prime luci dell’alba. Qualcuno si è avvicinato, ha verificato che la vettura era chiusa a chiave e che dentro non vi erano persone, per cui ha dato l’allarme alle forze dell’ordine. Si tratta di una Mercedes classe A 180 vecchio modello, appartenente a un giovane del luogo, d’origini albanesi, che nella mattina di ieri è stato rintracciato a casa dal personale della polizia locale. Il proprietario della vettura non ha spiegato i motivi per cui si era inoltrato con l’auto sulla spiaggia rimanendovi impantanato. Dopo aver fatto alcune manovre, il conducente si è accorto che le ruote anteriori sprofondavano sempre di più, per cui ha desistito ed è risalito sulla strada a piedi. L’episodio si è verificato nella zona settentrionale della riserva regionale naturale della Sentina. Nella tarda mattina di ieri la Mercedes è stata rimossa con l’impiego di un carro attrezzi.